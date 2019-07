Samp a un passo da Murillo

Il 27enne difensore colombiano Jeison Murillo è a un passo dalla Sampdoria. Sarà lui a prendere il posto del danese Joachim Andersen, destinato al Lione. Murillo, ex Inter (dove ha militato dal 2015 al 2017) e Barcellona, attualmente gioca nel Valencia e fa parte del giro della nazionale sudamericana: la Sampdoria lo avrà in prestito per 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12. Un'operazione importante per la Sampdoria che sta lavorando anche sull'esterno d'attacco. Nel mirino non solo l'argentino Emiliano Rigoni dello Zenit San Pietroburgo, ma anche l'attaccante ivoriano Yakou Meitè, 23 anni, cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint Germain, il club inglese Reading vuole otto milioni per cedere il suo cartellino a titolo definitivo.