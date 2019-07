Conclusa fase emergenza caldo in Liguria

Termina la lunga fase di emergenza per il caldo in Liguria segnalata con il 'bollino giallo'. Sono previste tre giornate di 'bollino verde' fino a giovedì. Lo comunica la Regione Liguria stamani via fb spiegando che il Ministero della Salute ha dichiarato conclusa la prima ondata di calore che ha investito la Liguria, dove da oggi martedì 9 luglio torna finalmente il 'bollino verde'. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita nella giornata odierna a Genova sarà di 32 gradi e tenderà a scendere a 31 gradi domani e a 28 gradi dopodomani.