Samp: Di Francesco, gioco e aggressività

(ANSA) - GENOVA, 8 LUG - "Dovremo cercare di avere sempre una determinata mentalità. Dobbiamo cercare di proporre gioco e fare partite aggressive. Voglio una squadra che faccia la partita oltre a migliorare il rendimento in trasferta". Lo ha detto il nuovo allenatore della Sampdoria Di Francesco. "E' normale che molto dipenderà dalla forza degli avversari. Sicuramente ci saranno tante partite in cui bisognerà soffrire ma anche altre che dovremo dominare. Dovremo cercare di dominare le partite ma non sempre sarà facile, dovremo inculcare questa mentalità".