Di Francesco, ho scelto io la Sampdoria

"Non è un passo indietro". Eusebio di Francesco parla con piglio sicuro nel giorno della presentazione come nuovo tecnico della Sampdoria. Dalla Champions League con la Roma alla Sampdoria che riparte dopo tre stagioni con Giampaolo. "Mi piace la Sampdoria - ha spiegato -, mi piace vestire questa maglia e avere una tifoseria che ti trascina. Ho scelto io questa società per rimettermi in gioco. Sono uomo di calcio e sempre fermamente convinto della mia scelta. Obiettivi? In passato ho allenato squadre che ambivano alla salvezza e poi sono finite in Europa League. Dobbiamo solo lavorare e capiremo qualcosa di più a campionato in corso. Sarà importante lavorare con umiltà".