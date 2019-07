Turismo, accordo Val d'Aosta-Liguria

(ANSA) - GENOVA, 7 LUG - Accordo tra la Val d'Aosta e la Liguria, e tra Courmayeur e Portofino, siglato oggi dagli assessori regionali al Turismo e Beni culturali della Val d'Aosta Laurent Viérin e della Liguria Gianni Berrino alla presenza del sindaco di Portofino Matteo Viacava e di Courmayeur Stefano Miserocchi.

"Questo accordo tra due regioni riguarda tutte le sfaccettature del turismo, abbraccia le nostre eccellenze in tutte le loro declinazioni - ha detto Viérin -. Sarà l'esempio di come gli 'accordi di confine' possono giovare alle comunità di riferimento. Questa è una collaborazione che di fatto esiste già, che è storica e che si sta sviluppando attraverso alcune iniziative. Come il gemellaggio tra il Cristo del massiccio del Monte Rosa e il Cristo degli Abissi, che verrà perfezionato il 27 luglio a Camogli". Questa giornata, ha concluso Viérin "può diventare storica perché ufficialmente le due regioni si uniscono e questo può essere d'esempio per altri territori". Per Berrino "la collaborazione fattiva tra le due Regioni, già partner del progetto Mito (modello integrato per il turismo outdoor), prende ufficialmente il via. Da oggi i turisti che vengono da lontano in Liguria o in Valle d'Aosta potranno usufruire di un'offerta turistica completa. Mare e montagna si potranno coniugare d'inverno e d'estate grazie alla vicinanza geografica delle due regioni". Miserocchi ha sottolineato che questo accordo, come quello che lega Courmayeur a Portofino "è basato sulla reciprocità" mentre Viacava ha ricordato che il borgo più celebre si è finalmente messo alle spalle "un periodo difficilissimo" come quello determinato dalla violenta mareggiata che isolò il paese stroncando l'unica strada di accesso: "Ma ora siamo qui - ha concluso - e abbracciamo qua nel nostro gioiello la delegazione valdostana". (ANSA).[A]