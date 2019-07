Per noia davano fuoco ad auto in disuso

(ANSA) - GENOVA, 5 LUG - Due ragazzini 'afflitti' dalla noia e alla ricerca di "qualche scarica di adrenalina", in un piccolo comune del Savonese avevano preso l'abitudine di dar fuoco ad auto in disuso, mettendo in apprensione un intero paese per quei ripetuti incendi pericolosi, che hanno coinvolto nei mesi diversi veicoli. Dapprima i due minori avevano puntato su mezzi ancora parcheggiati in aree private, e poi vista l'attenzione sulla zona scelta, e l'istallazione di finte telecamere per dissuadere i 'piromani', avevano deciso di puntare sull'incendio di veicoli già consegnati a un autodemolitore e in attesa di essere rottamati. Per fortuna in tutti i casi i vigili del fuoco erano intervenuti tempestivamente evitando che le fiamme si propagassero, in particolare in due casi risultati più rischiosi. I due ragazzi, attivi nel sociale, sono stati scoperti dai Carabinieri di Cairo Montenotte (Savona) dopo accertamenti e osservazioni, l'analisi delle immagini dei sistemi di sorveglianza del comune, e alcune testimonianze.