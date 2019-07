Accoltella madre durante raptus

(ANSA) - IMPERIA, 4 LUG - Un ragazzo di 22 anni con problemi psichiatrici ha accoltellato la madre, una donna di 60 anni, ferendola in modo grave al busto, all'addome e al volto. Il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri. E' successo la notte scorsa a Imperia, sconosciuto al momento il movente. La procura sta vagliando la possibilità di accusarlo di tentato omicidio.

La donna è stata trasferita nella notte all'ospedale Santa Corona, dove è stata operata. La prognosi resta riservata.

Secondo quanto appreso, senza apparente motivo, il ragazzo avrebbe aggredito la madre con un coltello da campeggio mentre stava normalmente conversando con lei. In casa c'era anche il padre. Già in passato il ragazzo ha mostrato problemi psichici tanto che è stato sottoposto a alcune cure.