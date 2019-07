A Genova Palazzo Pallavicino si svela

(ANSA) - GENOVA, 4 LUG - Palazzo Pallavicino di Genova, tra le 42 dimore storiche dei Rolli patrimonio dell'umanità, per la prima volta si apre per la nascita della Fondazione Pallavicino, inaugurata alla presenza del direttore artistico Vittorio Sgarbi, il presidente Domenico Pallavicino, discendente dell'antica casata che vanta anche tre dogi della Repubblica di Genova, e il sindaco della città Marco Bucci. L'idea della fondazione è di conservare, valorizzare e rendere pubblica la memoria dei Pallavicino, con le importanti opere d'arte della famiglia custodite nel palazzo del Sedicesimo secolo, promuovendo mostre d'arte antica e contemporanea proprio nelle ricche stanze dell'edificio che saranno così visitabili, immaginando pubblicazioni e l'istituzione di borse di studio per giovani studiosi. Nelle intenzioni anche quella di incrementare la collezione con acquisti mirati sul mercato italiano e internazionale.