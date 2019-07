Figc: nuovi allenatori, anche Adailton

(ANSA) - FIRENZE, 2 LUG - Sono stati ufficializzati dal settore tecnico della Figc i nuovi allenatori professionisti abilitati. Tra questi figura l'ex attaccante di Verona, Genoa e Bologna Adailton. Con la qualifica 'Uefa A', riconosciuta a livello europeo, i neoallenatori professionisti potranno adesso guidare tutte le squadre giovanili (incluse Primavera e Berretti), tutte le prime squadre femminili (comprese quelle partecipanti al massimo campionato di Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C compresa. Potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati maschili, ovvero sia in Serie B che in Serie A.

Alessandro Zauli ha ottenuto il massimo punteggio possibile (110 su 110).