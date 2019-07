Ai domiciliari spaccia cocaina,arrestato

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 LUG - Nonostante fosse agli arresti domiciliari spacciava cocaina. In casa ne aveva oltre cento grammi, suddivisi in più involucri e pronti per essere venduti.

Un uomo di 58 anni residente a Sarzana, ma originario della provincia di Enna, è stato arrestato e trasferito in carceri a Spezia. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso oltre che della droga anche di un bilancino di precisione e di materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente. I militari hanno trovato anche 2500 euro in contanti.