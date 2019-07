Almo Nature, utili vanno a cani e gatti

(ANSA) - GENOVA, 1 LUG - Almo Nature, l'azienda genovese di alimenti per animale, è diventata una società di benefit, ovvero di utilità sociale, e tutti gli utili andranno a favore di progetti benefici per biodiversità ed animali. Ad annunciarlo il fondatore dell'azienda Pier Giovanni Capellino: l'impresa appartiene ora alla fondazione che porta il suo nome.

Si tratta del primo caso italiano. Nel marzo dello scorso anno, Pier Giovani Capellino aveva deciso di donare la sua azienda agli animali e ha così iniziato il suo percorso burocratico.

Nei giorni scorsi l'Agenzia della Entrate ha accettato l'istanza permettendo così a Almo Nature di realizzare un nuovo modello di azienda a 'capitalismo solidale' dove gli utili sono per cani, gatti e biodiversità