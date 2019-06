Sampdoria: Andersen si avvicina al Lione

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Il Lione si avvicina al difensore danese della Sampdoria, Joachim Andersen: il club francese ha offerto 30 milioni per il giocatore, compresi i bonus. Si può arrivare a un'intesa, raggiungendo quota 35 milioni. La società blucerchiata ha praticamente definito la cessione di Dawid Kownacki al Fortuna Duesseldorf: la Samp incasserà quasi 10 milioni. L'attaccante polacco di 22 anni era in prestito in Germania già dallo scorso gennaio.