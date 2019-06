In auto con figlio aggrappato a cofano

(ANSA) - SARZANA (LA SPEZIA), 27 GIU - Litiga col figlio di 21 anni, sale in macchina per andarsene e fa qualche chilometro con il ragazzo aggrappato al cofano. E' successo in periferia a Sarzana. L'uomo, un inglese di 61 anni residente da tempo in Italia, è stato denunciato per lesioni. E' successo stamani: l'uomo, per evitare che la lite degenerasse,è salito in macchina mentre il figlio, per evitare che il genitore si sottraesse alla discussione, si è aggrappato al cofano del veicolo. Il padre, non intendendo desistere dal suo proposito, ha ingranato la prima con il figlio ancora attaccato al cofano. Solo dopo alcuni chilometri, raggiunto il centro della Spezia, l'auto è stata intercettata dalla polizia che ha preso padre e figlio e li ha portati in commissariato. Il ragazzo, che presentava qualche livido, è stato soccorso dai medici di una ambulanza. Conclusi gli accertamenti il padre è stato denunciato per lesioni personali.