Ferrero, 'Palermo? Vediamo sviluppi'

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Se davvero sono interessato al Palermo? Si faccia una domanda e si dia una risposta. Sono in attesa di ulteriori sviluppi". Così il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero a forzapalermo.it parla del suo possibile interessamento nei confronti del club siciliano nel caso in cui dovesse ripartire dalla serie D. Già nei mesi scorsi si era parlato dell'ipotesi Palermo mentre erano in corso le trattative tra Ferrero e il gruppo di Gianluca Vialli per la cessione della Sampdoria: "Io amo realmente Palermo. Sono legato a quella meravigliosa città. Per motivi professionali, lì ho fatto i migliori film: da "Mery per sempre" a "Ragazzi fuori", ma non solo. Tante altre produzioni sono state girate a Palermo e mi piacerebbe tornare con un ruolo", ha detto Ferrero.