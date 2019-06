Calcio: Genoa a un passo da Pinamonti

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Genoa ad un passo da Andrea Pinamonti giovane attaccante dell'Inter, nell'ultima stagione al Frosinone,e della nazionale Under 20 e 21. La società rossoblù è pronta ad acquistare il giocatore per una cifra intorno ai 18 milioni di euro con l'Inter che manterrebbe il diritto di recompra. Da tempo i rossoblù stavano inseguendo l'attaccante ma in un primo momento sembrava che il neo tecnico nerazzurro Conte lo volesse provare in ritiro. A far accelerare la trattativa il bisogno da parte dell'Inter di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno tanto che con il Genoa sono già in atto altre operazioni legate ad alcuni giovani. Ma la società del presidente Preziosi non sembra volersi fermare e dopo il colpo Pinamonti si è mossa per cercare di arrivare al brasiliano Gerson, esterno mancino della Roma che nell'ultima stagione ha giocato con la Fiorentina. (ANSA).