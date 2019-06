Cravatta Conte idea di 'Ghiglino 1893'

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - La cravatta con il simbolo del ponte Morandi che il premier Conte ha indossato a Losanna al Cio in occasione dell'annuncio del paese che avrebbe ospitato i Giochi invernali del 2026 è un'idea del negozio Ghiglino 1983 di Genova, che ha un un punto vendita nella centralissima via XX Settembre. Dopo la tragedia, i titolari studiarono come poter far qualcosa per la città e nacque questa idea: far ricamare su una cravatta il ponte che rinasce con la bandiera di Genova a forma di cuore e destinare il ricavato delle vendite agli sfollati del Morandi. "Ci ha fatto molto piacere vedere il premier indossare quella cravatta", commenta Anna Mignanego, una delle titolari che nei mesi scorsi fecero avere la cravatta a Conte. "Quando il premier venne in visita a Genova, attraverso il sindaco gliene abbiamo fatta avere una perchè avevamo saputo che ne avrebbe desiderata una con il simbolo di Genova. Conte ci ha ringraziato con una bella lettera. Vedergli indossare la cravatta in un'occasione importante ci inorgoglisce".