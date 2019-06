Al San Martino due nuovi bus 'green'

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - All'interno dell'ospedale San Martino circolano da questa settimana sulla linea 518 due nuovi elettrici, con un'autonomia superiore rispetto ai precedenti e maggior conforto per i cittadini, che - come da prassi - ne usufruiscono gratuitamente. L'attivazione del servizio, che avviene grazie alla collaborazione tra l'Ospedale Policlinico San martino e Amt, sotto la supervisione del Comune di Genova, si inserisce in un più ampio progetto che prevede la realizzazione delle nuove e note aree parcheggio all'interno delle mura ospedaliere.

I nuovi mezzi elettrici Rampini, spiega una nota, sono bus da 7,8 metri, completamente elettrici con sistema di ricarica notturna in rimessa. Hanno 45 posti totali di cui 10 a sedere e sono dotati di pianale ribassato, pedana per l'accesso delle persone in carrozzella. Hanno una nuova livrea bianca e rossa, disegnata da Amt per questi bus, che sarà la particolarità di tutti i mezzi elettrici.