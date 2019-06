Morta Carla Gardino, fondò la Slam

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - E' morta oggi nella sua casa di San Michele di Pagana, Carla Gardino. Nata a Genova nel 1940, negli anni Ottanta, con un gruppo di appassionati di vela, aveva fondato la Slam, azienda di abbigliamento per la nautica e il tempo libero. E' stata la prima presidente donna della Fiera di Genova, che ha guidato dal 1996 al 1999. Nel 2012 era stata nominata Cavaliere del lavoro ed è stata presidente della delegazione ligure dell'Aidda, l'associazione donne dirigenti d'azienda, per due mandati. L'esordio nel mondo del lavoro era stato come dattilografa in una casa di spedizione, ma in poco tempo ne era diventata procuratore con l'incarico di seguire i grandi clienti. Successivamente era entrata nell'azienda di famiglia, la Gardino spa, diventandone poi presidente. Fra l'altro era stata nel Cda di Italiana Petroli, della Camera di commercio di Genova e del Wtc e anche presidente del gruppo tessili e abbigliamento di Confindustria Genova. Il funerale sarà celebrato martedì alle 17 a San Michele di Pagana.