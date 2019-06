Asta per Andersen, Samp vuole 35 mln

Non solo Tottenham e Arsenal, ma anche il Milan e nelle ultime ore anche la Roma e il Lione: si è scatenata un'autentica asta per il difensore danese della Sampdoria Joachim Andersen, 22 anni, che ha già annunciato il suo addio alla Samp. Il presidente Massimo Ferrero vuole almeno 35 milioni per cedere il suo gioiello e fino ad ora soltanto il Tottenham si sarebbe avvicinato a questa cifra. Intanto il club blucerchiato vorrebbe fare un super regalo al neo tecnico Eusebio Di Francesco: l'attaccante Domenico Berardi esploso nel Sassuolo grazie all'attuale mister dei blucerchiati.

La Sampdoria potrebbe mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Gianluca Caprari, valutato 18 milioni, più altri 12 milioni.