Pedofilia: denunciato studente ventenne

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - C'è anche uno studente di 22 anni, ecuadoriano residente a Genova, tra le 51 persone indagate (30 sono minorenni) dalla procura distrettuale e quella per i minorenni di Catania, in varie regioni, per detenzione e divulgazione di pornografia minorile on-line. La polizia postale ha perquisito la sua abitazione e ha sequestrato il suo telefonino. Il giovane era inserito nei gruppi WhatsApp "Tana della Luna" e "scoobyDank", dove venivano condivisi immagini e video di torture, suicidi e di sesso con minorenni. Il giovane si è giustificato dicendo di essere stato aggiunto ai gruppi a sua insaputa. Nella sua casa però sono stati trovati alcuni filmati con immagini con bambini ed è stato denunciato.