A G8 trave contro cc,arrestato per droga

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - La foto che lo ritraeva con una trave sfondare i vetri del defender dei carabinieri, durante il G8 di Genova del 2001 fece il giro del mondo. Da quel mezzo il militare Mario Placanica sparò uccidendo Carlo Giuliani. dopo la tragedia si presentò spontaneamente alle Forze dell'ordine.

L'allora ragazzo della trave, è stato ora arrestato per spaccio di droga. Si tratta di Massimiliano Monai che nel 2009 aveva chiuso quella pagina della sua vita con l'assoluzione per prescrizione in appello per gli scontri. Monai è stato sorpreso dai carabinieri mentre in via della Maddalena, nel centro storico, passava una dose di marjiuana ad un uomo. Nella perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 140 grammi di stupefacente tra cocaina e hashish. L'arresto era avvenuto durante un controllo del centro storico con 30 carabinieri che ha portato alla identificazione di 150 persone e a sette arresti. Questa mattina Monai è comparso davanti al giudice che ha confermato l'arresto e la detenzione in carcere.