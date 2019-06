Forza blocco polizia con 30 kg marijuana

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - La squadra mobile con la polizia stradale e una pattuglia delle volanti hanno arrestato ad Albisola Superiore un ventiquattrenne albanese che trasportava in auto più di trenta chili di marijuana divisa in otto pacchi.

L'uomo, uscito dal casello autostradale di Albisola alla guida di una Lancia Y, ha forzato un posto di controllo della polizia speronando due autovetture di servizio, ha poi abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi. Dopo un rocambolesco inseguimento per le vie cittadine, il fuggitivo è stato arrestato. Durante la fuga, scavalcando un muro di circa quattro metri e cadendo a terra, si è procurato una lesione al piede destro.

All'arrestato, pregiudicato, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio, è stata contestata la detenzione di stupefacenti e la violazione delle leggi sull'immigrazione.