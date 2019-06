Polizia spara in aria per fermare pusher

(ANSA) - ALBISOLA SUPERIORE (SAVONA), 17 GIU - La polizia ha dovuto sparare in aria diversi colpi per bloccare un trafficante di droga che dopo aver speronato le 'volanti' della polizia era fuggito a piedi. E' accaduto nel tardo pomeriggio ad Albisola Superiore. L'episodio è cominciato all'uscita del casello autostradale. La polizia aspettava il corriere e quando la sua auto è transitata, gli agenti hanno provato a fermarla. L'uomo, un albanese, ha reagito speronando le auto di servizio e poi fuggendo a piedi verso il centro storico: in auto aveva diversi chili di marijuana. Gli agenti lo hanno braccato e durante l'inseguimento hanno sparato in aria alcuni colpi. Alla fine lo spacciatore è stato raggiunto, bloccato e arrestato.