Accoltella padre, arrestata e rilasciata

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Accoltella il padre perché lui è troppo 'indifferente' nei suoi confronti e viene prima arrestata e subito rilasciata. E' successo ieri sera a Sestri Ponente.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la ragazza era a cena dal padre che è separato dalla mamma. Dopo la cena, l'uomo si è messo a guardare la tv cosa questa che ha indispettito la figlia. A quel punto la giovane ha preso un coltello in cucina e ha colpito il genitore, 56 anni, tre volte a braccio e sotto l'ascella e poi è scappata da una amica. L'uomo è stato portato all'ospedale Villa Scassi dove i medici gli hanno riscontrato ferite guaribili in 15 giorni. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno raggiunto la ragazza e l'hanno fermata ma dopo alcune ore l'hanno rilasciata e denunciata per lesioni aggravate.