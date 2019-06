Atletica: record italiano 400 mt per Re

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Cade il record italiano dei 400 metri.

Davide Re (Fiamme Gialle) a Ginevra corre in 45.01 e migliora di undici centesimi il primato nazionale che dal 2016 apparteneva con 45.12 a Matteo Galvan. Per il 26enne ligure, che si allena a Rieti con Maria Chiara Milardi, è anche lo standard d'iscrizione per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre).