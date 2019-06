Coop Liguria, utile 2018 è 7,7 milioni

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Coop Liguria ha chiuso il 2018 con un utile di 7,7 milioni e vendite in crescita del +2,7% garantendo ai 409.463 soci e ai consumatori circa 89 milioni di sconti, dato in crescita del 3,98%. Sono i dati del bilancio illustrati dal vicepresidente Roberto Pittalis. I ricavi della società, che comprendono le vendite, sono stati pari a 802 milioni (+2,7% rispetto al 2017). Gli scontrini emessi sono stati 27.055.571 (+1,07%), mentre il valore medio dello scontrino è sceso a 28,17 euro (-0,2%). Gli occupati medi annui di Coop Liguria nel 2018 sono stati 2.828, 14 in più rispetto al 2017. Delle persone impiegate, l'86% è assunto a tempo indeterminato. "Ai lavoratori sono stati corrisposti 1,8 milioni di retribuzione cosiddetta 'variabile', cioè aggiuntiva rispetto ai trattamenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro, - dice Pittalis - che è stato rinnovato a inizio del 2019 con un incremento del costo del lavoro del 3,74%". La società ha messo in cantiere una nuova apertura a Santa Margherita Ligure.