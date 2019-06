Toti, no a Berlusconi candidato primarie

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - "In tutta franchezza penso che il presidente Berlusconi abbia un ruolo, uno status, uno standing diverso dal candidato alle primarie". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 'Un giorno da pecora' su Radio1. Secondo Toti "il presidente Berlusconi è il fondatore del centrodestra" e le primarie dovrebbero "eleggere il segretario politico, il coordinatore nazionale, le direzioni nazionali, regionali fino ai coordinatori civici". Se ci fossero le primarie per scegliere il nuovo segretario nazionale di Forza Italia si candiderebbe? "Sì, certo", risponde Toti. "E' bello lanciare una candidatura a 'Un giorno da pecora' - ironizza Toti -. Suona farsesco. Ma certo che mi candiderò, con le mie idee: se uno vince vince, se perde perde. Non so neanche se sarebbe bello lasciare il nome a Forza Italia - prosegue -. Il primo a voler cambiare il nome in 'Altra Italia' è stato Berlusconi, una certa stanchezza l'ha avvertita anche lui".