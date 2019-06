Scritte anarchiche su sede Rai Genova

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - La facciata della sede Rai di corso Europa è stata imbrattata questa notte con scritte anarchiche.

'Solidarietà con i prigionieri in sciopero della fame' è stato scritto su una vetrata con riferimento a alcuni detenuti anarchici che si trovano in carcere in seguito all'operazione Scripta manent e in particolare a due detenute che si trovano recluse nel carcere dell'Aquila che da una settimana sono in sciopero della fame. Tra le altre scritte, oltre a 'Stato Boia' il 'no 41 bis' accompagnate dalla A cerchiata. Sul posto la Digos e la polizia scientifica. Al vaglio degli investigatori le telecamere della zona e una telecamera che monitora l'ingresso della sede.