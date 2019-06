Motociclista morto a Genova

Incidente mortale a Genova Staglieno, in via Lungobisagno Istria. Secondo una prima ricostruzione una automobile, per cause da accertare, si sarebbe ribaltata "agganciando" una moto. Il conducente della due ruote, di circa 45 anni, è stato sbalzato a terra ed è morto.

Una donna che viaggiava con lui è rimasta ferita in modo grave.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e la sezione infortunistica dei vigili urbani.