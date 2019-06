Carige: sindacati, pronta azione legale

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "L'azienda non sta rispettando le norme in vigore in relazione alla comunicazione di avvio procedura sulle ricadute del piano industriale: pertanto stiamo valutando anche con supporto dei nostri legali di riferimento una eventuale azione giudiziaria sul piano strettamente sindacale.

La decisione finale la prenderemo la prossima settimana". Lo dichiarano le segreterie nazionali ed i coordinamenti di gruppo Carige, di Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Unisin. "In assenza di tangibili garanzie e di un chiaro progetto organizzativo, le organizzazioni sindacali non sono in grado di poter discutere l'attuazione del piano industriale e tantomeno di ulteriori riduzioni del personale e del numero delle filiali" aggiungono le organizzazioni sindacali.