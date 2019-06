Politeama in lutto, morta Savina Scerni

(ANSA) - GENOVA, 2 GIU - Lutto nel mondo teatrale. E' improvvisamente scomparsa Savina Savini Scerni, 66 anni, per anni direttrice del Politeama genovese. Moglie dell'ex presidente del Genoa e armatore Gianni Scerni, aveva quattro figli. La sua avventura nel mondo teatrale era iniziata negli anni Novanta quando, all'apertura del Carlo Felice aveva rilevato il vecchio Politeama Margherita. Poi nel 1994 il passaggio al Politeama Genovese che in questi 25 anni si è imposto per cartelloni variegati, fra prosa leggera, comici, musical e balletti. Signora di grande eleganza, aveva fatto del suo teatro un salotto. I funerali saranno celebrati domani alle 16.30 nella chiesa di San Francesco di Albaro.

Lo staff del teatro ha diffuso un messaggio di saluto: "Quando una nave perde il capitano, ai marinai non viene a mancare solo la guida, ma anche la sicurezza, l'equilibrio, le fondamenta. È così che ci sentiamo".