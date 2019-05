Spezia, nasce ciclopolitana con 6 linee

(ANSA) - LA SPEZIA, 31 MAG - Sei linee collegheranno i punti strategici della città: la stazione, la litoranea, il centro e non solo. Non si tratta di una metropolitana ma di una 'ciclopolitana': è il progetto del Comune della Spezia che triplicherà le piste ciclopedonali. Da 8 km a completamento del progetto si passerà a 24 km, con l'obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile che attualmente alla Spezia vale meno del 3%. "L'obiettivo è garantire un servizio sufficientemente capillare in tutto il nostro territorio attraverso sei linee principali, rendendo la città più verde ed europea" dice il sindaco Pierluigi Peracchini.

La ciclopolitana rientra nel percorso della Ciclovia Tirrenica che si svilupperà da Ventimiglia a Latina. "Faremo una ricucitura dei tratti esistenti delle piste ciclabili con alcuni nuovi per garantire un'ampia penetrazione nel tessuto urbano: ad esempio con la 'linea Ferroviaria' si può andare verso le 5 Terre, connettendosi con la 'linea Litoranea'" ha detto l'assessore alla mobilità Kristopher Casati.