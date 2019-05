Ponte: ok a indennizzi 'interferiti'

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - È stata firmata dal commissario Marco Bucci l'ordinanza per la concessione degli indennizzi per gli abitanti 'interferiti' dal cantiere per la demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera. I fondi ammontano a 7 milioni. Le aree coinvolte sono tre, individuate con un criterio di distanza dal cantiere: la prima fascia (indicata con il colore rosso nell'ordinanza) comprende l'area da 0 a 55 metri, la seconda fascia (blu) va da 55 a 110, la terza fascia (gialla) da 110 a 165. I valori dell'indennizzo per ogni singola fascia sono: 20.000 euro per ogni unità immobiliare in fascia rossa, 10.000 in fascia blu e 4.000 per la fascia gialla. L'erogazione avverrà sulla base di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato, il cui modello è pubblicato sul sito www.commissario.ricostruzione.genova.it. Il modulo cartaceo è invece a disposizione presso gli uffici della Struttura Commissariale. La richiesta potrà avvenire dal 5 giugno, ultimo giorno il 10 luglio.