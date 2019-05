Preziosi, Prandelli? deve decidere lui

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - "Il futuro di Prandelli è legato alle sue decisioni non alle mie, come ho detto ci stiamo godendo questi giorni di lontananza dal calcio per disintossicarci perché questa volta è stata durissima. Ne parleremo con calma la settimana prossima". Così Enrico Preziosi commenta le voci di un possibile divorzio dall'attuale tecnico rossoblù. Domenica il Genoa si è salvato in extremis dalla retrocessione grazie alla sconfitta dell'Empoli con l'Inter e al vantaggio negli scontri diretti con i toscani. "Adesso abbiamo bisogno di riprenderci dallo choc di questo campionato e poi vedremo cosa fare", dice il patron rossoblù che sulla contestazione dei tifosi è stato lapidario. "Io non cerco nessun riavvicinamento. A me interessa essere criticato a livello della mia carica che mi impone di fare gli interessi del Genoa. Le contestazioni ci stanno - aggiunge -, ci stanno anche i vaffa, ma le offese personali non le perdonerò mai. Per me sono sempre fatte da persone becere che sfiorano la delinquenza".