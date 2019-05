Varazze a Bozzano ex Pd sostenuto Toti

(ANSA) - VARAZZE (SAVONA), 27 MAG - E' ancora Alessandro Bozzano il sindaco di Varazze. Il primo cittadino uscente, ex Pd, con la Lista Essere Varazze, sostenuto anche dal governatore Toti e dai vertici del centrodestra unito, ma anche dalla sezione locale del Pd, ha ottenuto il 54,53% dei consensi. Elsa Roncallo, con Vola Varazze, candidata sostenuta dal Pd regionale e da una parte della base cittadina del partito è al 10,88%. Enrico Caprioglio, fratello del sindaco di centrodestra di Savona Ilaria Caprioglio, con Patto per Varazze, che ha raccolto la parte del centrodestra scontenta dell'appoggio a Bozzano, ma anche ex esponenti di centrosinistra, ha avuto il 25,67%. "Non mi aspettavo questo scarto", ha ammesso. Felice Bozzano: "Dico la verità mi sarebbe dispiaciuto perdere ma anche vincere con un vantaggio piccolo perché il voto è anche il giudizio sui 5 anni di governo fatto. La conferma è la cosa più bella". Il distacco tra Bozzano e Caprioglio era considerato minimo. Il candidato dei 5 Stelle, Massimo Lanfranco ha avuto l'8,92.