Lotta alla droga a Genova, tre arresti

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Passeggiare con fare sospetto gli è costato l'arresto perché il suo comportamento è stato notato dai carabinieri che hanno deciso di perquisirlo trovandolo con 4 dosi di cocaina e 8 di 'crack' E' accaduto in via Cantore a Sampierdarena nel tardo pomeriggio di ieri. L'arrestato è un senegalese di 38 anni.

Durante un servizio per reprimere il fenomeno dello spaccio nel centro storico di Genova due pusher marocchini trentenni sono stati fermati in via Sottoripa dopo che avevano ceduto a un uomo un piccolo involucro, poi recuperato e risultato contenere cocaina, in cambio di soldi. I pusher avevano 400 euro provento di spaccio e alcune dosi di cocaina: sono stati arrestati.

Un genovese di 36 anni, invece, è stato denunciato perché trovato con 20 grammi di hashish. L'uomo, un senza fissa dimora, è stato controllato in via Luxorio.