Ponte Genova: soppressa zona rossa vicino ai monconi levante

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Con un'ordinanza del sindaco è stata soppressa la zona rossa di ponte Morandi nell'area di levante. Si tratta di un'area estesa, tra Certosa, attorno ai monconi degli impalcati 10 e 11 esclusa quella che sarà interessata dalle demolizioni. Con l'ordinanza di oggi si stabilisce anche che le aziende stesse che si occupano della demolizione subentrano alla gestione della sicurezza della ex zona rossa di levante, compresi i tratti di viabilità. La decisione di eliminare la zona rossa è contestuale alla messa in sicurezza del moncone attraverso le sei torri di supporto e alle analisi sulla stabilità della struttura, comprese le prove di carico. Da ieri sono iniziati gli interventi per impedire ingressi di persone non addette ai lavori nei palazzi sfollati di via Porro e via del Campasso. (ANSA).