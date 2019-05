In blue economy tasso occupazione al 77%

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Una percentuale di occupazione del 77%, in alcuni casi del 100%, che a 180 giorni dalla fine del corso formativo ha permesso a 360 giovani su 469 di trovare un'occupazione nei settori dell'economia del mare. L'assessore regionale alla Formazione, Ilaria Cavo spiega, attraverso questi numeri, il successo del bando, che comprende comparti come la cantieristica, il settore crocieristico, il settore turistico.

Si tratta di 57 corsi finanziati dalla Regione con 5 milioni del Fondo Sociale Europeo che sono stati svolti da 24 enti formatori in collaborazione con 100 aziende. Regione Liguria aveva richiesto agli enti una previsione occupazionale di almeno il 30% degli iscritti. "Abbiamo lavorato bene tutti insieme, la Regione nella programmazione e nel mettere un vincolo di assunzione nei corsi e gli enti formatori nel trovare un accordo con le aziende che ha portato a questi risultati", dice Cavo. Le performance migliori sono state registrate tra gli under 24 e tra chi ha un titolo di studio più elevato.