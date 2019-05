Passerella e navetta collegano aeroporto

Da oggi, l'aeroporto di Genova è più vicino alla città, raggiungibile in tempi brevi e a costi ancora da definire ma economici. E' stata inaugurata la passerella pedonale realizzata da Rfi, che scavalca la linea ferroviaria alla stazione Genova Sestri Ponente, e parte il nuovo servizio di Flybus: una navetta garantirà un collegamento tra scalo e stazione dalle 6 alle 22, con un tempo massimo di attesa di 15 minuti per un tragitto di 5 minuti. "Questo chiude il cerchio con la raggiungibilità dell'aeroporto - ha detto il presidente della Regione Toti -. Dalle principali stazioni di Genova attraverso il Volabus oppure da Sestri Ponente dove i treni porteranno i passeggeri che poi saranno imbarcati sulla navetta.

Un ulteriore passo verso la competitività di questo aeroporto su cui abbiamo investito continueremo a investire molto". Per la realizzazione della piattaforma, lunga 60 metri, Rfi ha investito oltre 2,8 milioni.