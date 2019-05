Perde controllo scooter, cade e muore

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 19 MAG - Un giardiniere di 49 anni, Gianluca Balzano, di Sanremo, è morto, ieri sera, in uno schianto in scooter avvenuto in via Padre Semeria, nella città dei Fiori. L'uomo stava viaggiando verso monte, quando per cause in fase di accertamento da parte della polizia municipale, ha perso il controllo dello scooter finendo prima contro un idrante a bordo strada, poi contro il marciapiede sull'opposta corsia di marcia, a diversi metri di distanza. L'uomo è morto sul colpo.

Non si esclude che all'origine del tragico incidente ci possa essere una malformazione dell'asfalto che potrebbe averlo fatto sbandare. ma anche un possibile malore Accertamenti sono in corso da parte della polizia municipale.