Porto Genova primo contribuente italiano

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - "Il porto di Genova è il primo contribuente italiano, con circa 8,5 miliardi di imposte generate ogni anno per lo Stato, e impiega 56.000 persone direttamente, a cui si aggiungono altre 120.000 posti di lavoro generati in tutto il Nord Ovest italiani". Lo ha dichiarato Giancarlo Vinacci, assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova, in apertura del convegno 'I protagonisti della blue economy si raccontano: percorsi di sviluppo e nuove professioni nell'economia del mare', organizzato nell'ambito del Blue Economy Summit in corso a Genova. Vinacci ha ricordato che l'obiettivo del Genova Blue Forum "è ridare a Genova lo smalto perduto, e tentare di farle riconquistare il ruolo di primo piano in ambito Mediterraneo che già in passato ha avuto".