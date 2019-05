Pedone travolto da auto e moto in centro

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Grave incidente nel tardo pomeriggio in via Cadorna, nel centro di Genova. Un ragazzo ventenne è stato investito mentre attraversava la strada. Nell'incidente sono coinvolte una moto e una macchina. Sul posto gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale per ricostruire chi abbia colpito per primo il pedone. Il giovane è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Galliera.