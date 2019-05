Recuperato pappagallo lungo 1 metro

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Personale del Nucleo carabinieri del Cites di Genova ha recuperato un esemplare di pappagallo appartenente alla specie Ara giacinto (Anodorhinchus hiachintinus) a Albaro. I carabinieri, intervenuti su segnalazione della centrale operativa del Comando Provinciale, hanno trovato il pappagallo tranquillamente posato sul marciapiede di una strada trafficata e circondato da curiosi che si tenevano fortunatamente a debita distanza. L'animale, di circa un metro di lunghezza, è stato quindi avvicinato lentamente e si è rivelato talmente docile da lasciarsi prendere a mani nude e mettere in una apposita gabbia. L'uccello era dotato di microchip per cui è stato possibile risalire facilmente al proprietario che, contattato, se l'è andato a prendere nella sede del Cites. L'Ara Giacinto è una specie considerata 'vulnerabile', tutelata dalla convenzione di Washington per la tutela delle specie minacciate d'estinzione. È considerato il pappagallo più grande al mondo e ha un valore commerciale di oltre 20 mila euro.