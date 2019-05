Camion si ribalta, grave operaio

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Infortunio sul lavoro a Sori, in vi Crispi. Un operaio di 55 anni è caduto per cinque metri durante le operazioni di scarico detriti da un camion. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il camion rimasto in bilico.

L'operaio è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto anche carabinieri e ispettori della Asl.