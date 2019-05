Mille in coda per selfie con Salvini

Oltre mille persone si sono messe in fila in piazza Borea D'Olmo a Sanremo per farsi un selfie con il leader della Lega Matteo Salvini. E' accaduto al termine di un comizio. Prima di scendere dal palco e di incontrare i giornalisti Salvini ha chiesto se c'erano persone che volevano farsi una foto, dalla piazza è partito un boato e lui ha dato le disposizioni sottolieando "fate una fila come in Svizzera". Tra le persone che sono riuscite a salire sul palco anche una ragazza di colore. Salvini era stato accolto dalle note e dalle parole del 'vincerò' di 'Nessun dorma' di Giacomo Puccini.

"Siete una marea, grazie a tutti voi" ha detto Salvini. Mentre il leader della Lega teneva il comizio, nella vicina via Escoffier si è tenuta una contromanifestazione con circa 200 persone, organizzata da Anpi, Arci, Cgil e altre sigle dell'associazionismo di sinistra.