Campagna Onorato, Genova raggiungibile

Gioco di squadra tra Comune di Genova, Regione Liguria e il gruppo Onorato Armatori per dire ai tour operator e ai viaggiatori italiani e stranieri che "Genova è raggiungibile". E' stata presentata oggi una campagna di marketing per eliminare l'immagine del capoluogo come "città isolata" dopo il crollo del Ponte Morandi. "Subito dopo il crollo abbiamo messo in atto diverse soluzioni per migliorare la viabilità città - ha detto il sindaco Marco Bucci - come la realizzazione della Gronda a mare, che collega il casello di Genova Aeroporto con quello di Genova Ovest e al Terminal traghetti. Gli utenti del nostro porto possono viaggiare senza criticità. Ringraziamo la famiglia Onorato, Moby e Tirrenia per il grande impegno dimostrato in questi mesi a sostegno del nostro porto". La campagna è culminata in una mini-crociera per la Corsica alla quale sono stati invitati alcuni fra i più importanti tour operator e agenti di viaggio del nord Italia e dei paesi europei che idealmente gravitano su Genova.