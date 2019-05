Toti e Bucci star con acciughe ripiene

(ANSA) - GENOVA, 9 MAG - La vittoria del primo contest culinario a coppie per le migliori acciughe ripiene con la vellutata di zucchine organizzato a Slow Fish è andata al duo Bucci-Toti che, secondo lo chef stellato Ivano Ricchebono, hanno superato la coppia composta dall' Ad di Iren Massimiliano Bianco e dal presidente dell'aeroporto di Genova Paolo Odone. Una gara a colpi di impasto di mollica di pane ammorbidita nel latte, scalogno, aglio, maggiorana tritata, parmigiano e pan grattato, per sensibilizzare le persone a cucinare prodotti ittici locali a chilometro zero. La sfida era stata organizzata da Iren. "Un piatto della tradizione genovese, che sembra semplice, ma..", scherza Ricchebono prima di assaggiare. "Di sicuro non le nostre, ma l'acciuga ripiena è una grande eccellenza della Liguria - ricorda Toti - ma sul risultato non garantisco". "Le regole per cucinare delle buone acciughe ripiene secondo me sono rispettare la materia prima - commenta Bucci - l'acciuga ha un gusto perfetto, di certo non va sovraccaricato".