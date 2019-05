Rischio idrogeologico, 10 mln a Liguria

(ANSA) - GENOVA, 9 MAG - Ci sono anche tre milioni per lo scolmatore del Bisagno tra i 10 che il ministero dell'Ambiente ha destinato alla Liguria per cinque interventi di protezione civile per mitigare il rischio idrogeologico. I fondi arrivano dal piano stralcio per il 2019 del piano nazionale del Ministero. Gli interventi, indicati Commissario straordinario Giovanni Toti, sono: impianto idrovoro Canal Grande nel Comune di Ameglia, 6 milioni; lavori di consolidamento dell'abitato di Prato Sopralacroce nel Comune di Borzonasca, 399.750 euro; intervento di sistemazione della frana in località Colletto nel Comune di Sassello, 263.000 euro; messa in sicurezza idraulica delle aree a valle di via Profumo in località Mainetto nel Comune di Serra Riccò, 263.000 euro; integrazione al finanziamento per il canale scolmatore del Bisagno, 3 milioni.

Gli interventi dovranno essere avviati entro l'anno.