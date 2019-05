Fumogeno alla Milano-Sanremo,daspo per 5

(ANSA) - IMPERIA, 2 MAG - Cinque Daspo, con divieto di accesso per un anno alle manifestazioni ciclistiche, sono stati emessi dalla Questura di Imperia nei confronti dei cinque autori dell'accensione di un fumogeno alla Milano-Sanremo di ciclismo del 23 marzo scorso. I fatti sono avvenuti sulla statale Aurelia, in prossimità di Capo Berta, tra Cervo e Diano Marina, in provincia di Imperia. Al momento del passaggio del gruppo di testa si è sollevata una fitta nube di fumo di colore arancione che ha invaso la carreggiata mettendo in difficoltà i corridori.

L'accensione del fumogeno provocò anche un incendio di sterpaglie nell'area boschiva adiacente la strada, causando un fuggi fuggi di spettatori. Gli autori sono stati successivamente individuati e denunciati per il reato di incendio boschivo.