Ambasciatore Usa in visita a Genova

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisenberg, ha visitato Genova alla scoperta delle sue attrazioni e nel corso della mattinata ha incontrato a Palazzo Tursi il sindaco Marco Bucci. L'ambasciatore "ha espresso l'ammirazione del popolo e dell'Amministrazione americana per come i genovesi hanno saputo reagire alla tragedia del crollo del ponte Morandi: lavorando tutti insieme, coesi, con grande forza e amore per Genova" ha spiegato in una nota il sindaco. Al termine dell'incontro Marco Bucci è stato guida d'eccezione ed ha condotto l'ambasciatore Eisenberg nella Sala Paganini, all'interno di Palazzo Tursi. Eisenberg ha visitato altri luoghi tra cui il porto genovese.